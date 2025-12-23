Van'da özel gereksinimli çocuklar fırında "Van Kıymalısı" hazırladı

Van'da özel gereksinimli çocuklar bir restoranda düzenlenen etkinlikte hamur açarak hazırladıkları "Van kıymalısı"nı (kıymalı pide) fırında pişirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Van Kalesi'nin karşısında bulunan yöresel yemeklerin hazırlandığı işletmeye götürülen çocuklar, ustalar eşliğinde hamur yoğurdu, hazırladıkları pideleri fırında pişirdi.

Bu pideleri öğretmenlerine ve arkadaşlarına ikram eden çocuklar, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Aliağaoğlu, özel gereksinimli bireylere yönelik farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukları yöresel yemeklerin yapıldığı işletmeye getirdiklerini belirten Ağaoğlu, "Burada hamur yoğurdular, Van yöresine ait pideyi yaptılar. Ayrıca götürüp fırında pişirdiler. Çok farklı bir etkinlik oldu. Çok mutlu oldular. Daha sonra halay çektiler, oyunlar oynadılar. Bu tür ekinliklerimiz devam edecek." dedi.

İşletme sahibi Hamza Kurt ise "Belediyenin yaptığı sosyal sorumluluk projesine katkımız olsun istedik. Gelen arkadaşlarımıza hamuru sevdirdik, Van Kıymalısını tanıttık, birlikte yaptık. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.