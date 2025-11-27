Haberler

Özel Gereksinimli Çocuklar 'Sevgi Örüyoruz' Projesiyle Atkı Ördü

Güncelleme:
Kayseri'de 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, sevgi evlerinde kalan yaşıtları için atkı ördü. Proje, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve KAYMEK iş birliğiyle gerçekleştirildi.

KAYSERİ'de 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri'nde (sevgi evi) kalan yaşıtları için atkı ördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için atkı ördü. Proje kapsamında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2 farklı oturumda workshop düzenlendi ve özel gereksinimli 25 kız öğrenci, birbirinden güzel atkıları keyifle ördü.

KAYMEK bünyesinde el sanatları eğitmeni olarak 17 yıldır görev yaptığını belirten Çiğdem Zerdali, "İki seans olmak üzere workshop yaptık. İlk gittiğimizde farklı gruplardan çocuklar olduğu için önce zincir çekmeyi öğrettik. Bazıları yapabildi, bazıları da yapamadı. Geneli el kaslarını kullanarak parmakla zincir çekmeyi yaptı. İkinci seansımızda da bir boyunluk yapmaya karar verdik. Çok güzel rağbet gördü. Onlar da çok mutlu oldu. Boyunlukları yaptıkları için de çok sevindiler" dedi.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU'

Projede yer aldığı için sevindiğini belirten Zerdali, "Öğrencilerin aileleri de bize teşekkür etti. Sevgi evlerindeki çocuklara böyle bir hediye verdikleri için de ayrıca mutlu oldular. Böyle bir projede olduğum için ve çocuklara dokunduğum için ben de ayrıca keyif aldım. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklar ilk workshopta beni tanımışlardı. İkinci gittiğimde kapıda heyecanla karşıladılar. Kaşkol tarzında kısa bir atkı ördük. Ortasında bir ayraç olan atkı ördüler. Onlara küçük bir dokunuş dahi yapmak beni ayrıca mutlu etti. Bu etkinlikte emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
