Haberler

Özel Gereksinimli Çocuklar, Sevgi Örüyoruz Projesi İle Atkı Ördü

Özel Gereksinimli Çocuklar, Sevgi Örüyoruz Projesi İle Atkı Ördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Çocuk Evleri'ndeki yaşıtları için atkı ördü. Proje, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve KAYMEK iş birliğiyle hayata geçirildi.

KAYSERİ'de 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri'nde (sevgi evi) kalan yaşıtları için atkı ördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Sevgi Örüyoruz' projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için atkı ördü. Proje kapsamında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2 farklı oturumda workshop düzenlendi ve özel gereksinimli 25 kız öğrenci, birbirinden güzel atkıları keyifle ördü.

KAYMEK bünyesinde el sanatları eğitmeni olarak 17 yıldır görev yaptığını belirten Çiğdem Zerdali, "İki seans olmak üzere workshop yaptık. İlk gittiğimizde farklı gruplardan çocuklar olduğu için önce zincir çekmeyi öğrettik. Bazıları yapabildi, bazıları da yapamadı. Geneli el kaslarını kullanarak parmakla zincir çekmeyi yaptı. İkinci seansımızda da bir boyunluk yapmaya karar verdik. Çok güzel rağbet gördü. Onlar da çok mutlu oldu. Boyunlukları yaptıkları için de çok sevindiler" dedi.

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU'

Projede yer aldığı için sevindiğini belirten Zerdali, "Öğrencilerin aileleri de bize teşekkür etti. Sevgi evlerindeki çocuklara böyle bir hediye verdikleri için de ayrıca mutlu oldular. Böyle bir projede olduğum için ve çocuklara dokunduğum için ben de ayrıca keyif aldım. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklar ilk workshopta beni tanımışlardı. İkinci gittiğimde kapıda heyecanla karşıladılar. Kaşkol tarzında kısa bir atkı ördük. Ortasında bir ayraç olan atkı ördüler. Onlara küçük bir dokunuş dahi yapmak beni ayrıca mutlu etti. Bu etkinlikte emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.