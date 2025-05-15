Özel Gereksinimli Çocuklar, Festivalde Eğlendi

Özel Gereksinimli Çocuklar, Festivalde Eğlendi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen '3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST', özel gereksinimli çocuklar için unutulmaz bir etkinlik oldu. Binicilik, spor oyunları ve eğlenceli etkinliklerle dolu festivalde, 600 özel çocuk keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.

Özel gereksinimli çocuklar, festivalde gönüllerince eğlendi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere, özel gereksinimli çocukların çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de 600 özel çocuğun katılımıyla organizasyonun, şölen havasına dönüştüğünü belirtti.

Festivalin bölgedeki en geniş kapsamlı faaliyet olduğunu aktaran Büyükgöz, "Ayrıca İstanbul'un Anadolu yakası dahil bölgede otizmli çocukların rehabilitasyonu amacıyla 22 at besleyip eğitim veren tek belediyeyiz. Bu anlamda bölgemizden tesisimize çocuklar rehabilitasyon amacıyla geliyor. Bugün burada bölgemizdeki ilçelerden de katılan evlatlarımız var." dedi.

Büyükgöz, etkinlik sayesinde özel çocuklara karşı farkındalık da oluşturulduğunu kaydetti.

Etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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