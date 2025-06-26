Özel Gereksinimli Çocuğa Darbeden Şüpheli Tutuklandı

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Gaziosmanpaşa'da özel gereksinimli bir çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.K. tutuklandı. Olay, çocuğun bir kadına çarpmasının ardından yaşandı.

Gaziosmanpaşa'da özel gereksinimli çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, bir çocuğun darbedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın 24 Haziran'da Karayolları Mahallesi'nde gerçekleştiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, özel gereksinim raporu bulunan E.S.K'nin (13) Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarpması sonrası, kadının yanındaki kişi tarafından darbedildiği belirlendi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.K. (24) dün, Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi'nde yakalandı.

Öte yandan yaralı çocuğun olayın ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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