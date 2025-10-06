Özel Gereksinimli Bireyler ve Öğrencilerden Çevre Duyarlılığı Projesi

Ümraniye'de bir araya gelen özel gereksinimli bireyler ve ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları tablo ile çevre felaketlerine dikkati çekti.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen "Bu Okyanus Hepimizin" projesi, Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli bireyler ile ilçedeki ilkokul öğrencilerini bir araya getirdi.

Proje kapsamında buluşan öğrenciler, topladıkları geri dönüştürülebilir atık malzemelerden çeşitli balık figürleri ve deniz canlılarının yer aldığı bir tablo yaptı.

"Okyanus Tablosu" adı verilen eser, öğrenciler tarafından okul yönetimine hediye edildi.

Çevresel sürdürülebilirlik bilincini artırmayı hedefleyen etkinlik, özel gereksinimli bireylerle ilkokul öğrencileri arasında sosyal bağ oluşmasını da sağladı.