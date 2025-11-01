Haberler

Özel Gereksinimli Bireyler Kastamonusporlu Futbolcularla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri, özel gereksinimli bireylerle birlikte Kastamonusporlu futbolcuları ziyaret etti. Ziyarette futbolcularla sohbet edip fotoğraf çektiren bireyler, onlarla futbol da oynadı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri ile özel gereksinimli bireyler, Kastamonusporlu futbolcuları ziyaret etti.

Ziyarette özel gereksinimli bireyler futbolcularla sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi. Futbolcular, özel gereksinimli bireylerle futbol da oynadı.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Onur Beşer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Özel çocuklarımız, özel bireylerimiz çok büyük emekler veriyorlar. Bir şeyleri daha iyi düşünmemize vesile oldular. İnşallah onları mutlu etmişizdir, bizler mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Huriye Boyraz ise Kastamonuspor'un teknik ekibine ve futbolculara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Bir özel gereksinimli bir bireyin babasının vefat ettiğini anlatan Boyraz, "Maçlara gelemese bile oğluna forma almıştı, bugün formasını giydirip geldik. Biz her zaman dua ediyoruz, onları destekliyoruz. Gönlümüz ve dualarımız onlarla, başarıları daim olsun inşallah." dedi.

