Özel Eğitim Öğretmenlerine Yeterlilik Artırma Semineri Düzenlendi

Özel Eğitim Öğretmenlerine Yeterlilik Artırma Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, özel eğitim alanında görevli öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak amacıyla bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı ve eğitim sürecinin 3 gün sürmesi planlanıyor.

Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, "Ders Ücreti Karşılığı Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'nın oluruyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlanan proje çerçevesinde seminer, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde RAM Müdür Yardımcısı Osman Özsalih, RAM Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Emre Şahin ile özel eğitim öğretmenleri Ali Bozkurt, Tansu Gürel, Esra Avcı Ağca ve Ergün Altunörs görev aldı.

Katılımcılara, "Özel Eğitimde Temel Kavramlar ve Aile Tutumları", "Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama Süreci" ve "Davranış Değiştirme Süreci" konularında sunum yapıldı.

Açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ile RAM Müdürü Hazım İşbilen'in de katıldığı eğitim programı 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
