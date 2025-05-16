Özel Eğitim Öğrencisi Asker Uğurlandı

Özel Eğitim Öğrencisi Asker Uğurlandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde özel eğitim öğrencisi Furkan Demirezen için öğretmenleri ve arkadaşları tarafından düzenlenen asker uğurlama töreni, okul bahçesinde coşkuyla gerçekleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde özel eğitim öğrencisi için öğretmenleri ve arkadaşları askere uğurlama töreni düzenledi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özel eğitim gören Furkan Demirezen, için okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kamuflaj ve botlarını giyen Demirezen, asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, "O Şimdi Asker" panosu önünde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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