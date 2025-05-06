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Özel Eğitim Öğrencilerine Trafik Polisi Eğitimi

Özel Eğitim Öğrencilerine Trafik Polisi Eğitimi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ilkokul ve ortaokul özel eğitim öğrencilerine trafik polisliği tanıtıldı. Öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgi alırken, çeşitli hediyeler de verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ilkokul ve ortaokullardaki özel eğitim öğrencilerine trafik polisliği tanıtıldı.

Ayvacık Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde trafik polisleriyle bir araya gelen 12 özel eğitim öğrencisi, trafik araçlarına binerek teorik ve uygulamalı eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamları hususunda da bilgilendirilen öğrencilere boyama kitabı, şapka ve düdük hediye edildi. Öğrenciler afişlerle "Bir kural bir ömür" kampanyasına da destek verdi.

Öğrenciler, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önü uygulama noktasında polis ekiplerinin gözetimi altında temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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