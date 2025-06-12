Özel Eğitim Öğrencileri Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti

Özel Eğitim Öğrencileri Yeşilay Danışmanlık Merkezini Ziyaret Etti
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Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme almak amacıyla Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu. Uzmanlar tarafından sağlık yaşam hakkında bilgiler verildi.

Kilis Selahattin İyigün Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezine ziyarette bulundu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği Kampanyası" kapsamında öğrencilere bağımlılığın ne olduğu ve bu konuda nasıl destek alınabileceği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAM Kilis Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, "Öğrencilere sağlık yaşam hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay'ın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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