Özel eğitim öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi

Özel çocuklar Aslıhan Sabancı'nın tarifiyle kurabiye yaptı

İSTANBUL Özel eğitim gören çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan "Özel Eğitim Öğrencileriyle Akademik Çalışma" programı ile 9 ve 12 yaş aralığındaki 15 çocuk, gastronomi aktivitesi çerçevesinde eski manken ve yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı ile mutfakta bir araya geldi. Sabancı'nın özel kurabiye tarifini yapan çocuklar, etkinlik sonunda düzenlenen piknikle kendi yaptıkları kurabiyeleri tattı.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle her yıl üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü'nde düzenlenen "Özel Eğitim Öğrencileriyle Akademik Çalışma" programı, bu yıl da 15 öğrencisiyle eğitimlerine devam ediyor. Otizm ve down sendromu tanısı olan çocuklar üniversitenin eğitim ve spor bilimleri fakültesi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinden gönüllü hocalar ve öğrencilerden spor, müzik ve gastronomi eğitimleri alıyor. Aynı zamanda "eğitim ailede başlar" anlayışıyla velilere de gönüllü akademisyenler eşliğinde farklı sınıflarda eğitim imkanları sunuluyor. Özel eğitim öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen programla çocukların çeşitli aktivitelerle yeteneklerini keşfetmeleri, özgüvenlerini geliştirmeleri ve sosyal becerilerinin arttırılması sağlanarak topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Toplamda dört haftalık programla haftada üç gün çocuklara eğitim veriliyor. Özel çocukların motor ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli aktivitelerin yürütüldüğü programın gastronomi çalışmalarına bu hafta Aslıhan Koruyan Sabancı ve AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın katıldı. Çocuklarla mutfakta bir araya gelen Aslıhan Sabacı, özel kurabiye tarifini onlarla paylaştı. Çocuklar için güvenli ortamın sağlandığı mutfakta Aslıhan Sabancı'nın anlatımıyla veliler ve çocuklar kurabiyelerini hazırladı. Üniversitenin gastronomi bölümünden şefler de çalışmayı destekledi. Çocuklar, kendi hazırladıkları kurabiyelerini düzenlenen piknikle afiyetle yedi.

Çocukların motor becerileri ve zihinsel gelişimleri destekleniyor

Programla ilgili detaylı bilgi paylaşan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Öğr. Görevlisi Semanur Nacar Akman, "Çocuklar uzman eğitmenlerle oyunlar oynarken, bir taraftan da özel eğitim bölümünden uzman hocalarımız ailelere; çocukların beslenme, cinsel eğitimi ve sosyal gelişimi gibi konularda eğitim desteği sağlıyor. Çocuklar haftada üç gün farklı etkenlikler yapıyor. İlk gün hareket eğitimi programıyla duyusal gelişimleri destekleniyor. Temel hareket becerilerine fayda sağlayacak pek çok aktivite yapıyoruz. Motor gelişimlerinin yanında sözel-dilsel gelişimleri, sosyal -duyusal becerileri ve ritim çalışmaları gibi pek çok aktivitelerle çocukların becerilerini destekliyoruz. İkinci gün spor bilimleri fakültemizden hoclarımızla çocukların fiziksel gelişimlerini etkileyecek basketbol, voleybol, futbol gibi spor dallarında aktiviteler düzenliyoruz. Üçüncü gün ise gastronomi günümüz. Şeflerimizle birlikte çocuklar her hafta farklı bir yiyecek hazırlıyor. Bu hazırladıkları yiyecekleri gün sonunda piknik yaparak tüketiyorlar" dedi.

Programla birlikte 15 çocuğun eğitim aldığını belirten Akman, "Her bir çocuğa dokunmak, onların gereksinimleri ve ilgiliyle tek tek ilgilenmek için sayıyı az tuttuk. Çocuklarda çoğunlukla otizm ve down sendromu tanısı var. 9 ve 12 yaş aralığındaki çocukları kapsıyor. Etkinlik dört hafta sürüyor. İki yıldır yaz dönemleri bu projeyi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"İnsanları farklılıklarıyla kabul etmeliyiz"

Gastronomi etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen Aslıhan Sabancı, "Benim için çok mutluluk verici ve özel bir gündü. Her çeşit zorluklar bizler için sınav. Şanlıyız ki çeşitli sağlık sorunlarımız yok. Ancak olanlara yardım etmekle yükümlüyüz. Bu hepimizin görevi. Çeşitli farklıkları olan insanları farklılıklarıyla kabul ve takdir edip, anlayarak ve yardımcı olarak topluma kazandırıp, onların gelişimine katkıda bulunmalıyız. Bu durum bizleri de manevi olarak geliştiriyor ve mutluluk veriyor. Çocuklarımız için el becerisi çok güzel bir kazanım. El -göz koordinasyonunu zihin gelişimine katkıda bulunuyor. Bu bakımdan birlikte kurabiye yapmak istedik. Çok akıllı çocuklar. Kurabiye yapımında her dediğimi yaptılar. Yapım aşamasındaki adımları çok güzel takip ettiler. Algıları çok açık ve çok sosyaller. Sevgi dolu ve çok mutlular. Onlardan aldığım enerji çok yüksek. Çok başarılı olacaklarını görüyorum. Gözleri parlıyor. Benim de bir nebze katkım olabildiyse ne mutlu" ifadelerinde bulundu.

"Daha fazla çocuğumuzun bu olanaklardan faydalanmasını sağlayacağız"

Özel eğitimli çocuklara sosyal ilişkileri, motor gelişimleri, grup ruhuyla çalışmayı kazandırmayı amaçladıklarını belirten AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın, "Eğitimin ilk haftasında sosyal ilişkileri iyi olmayan ve göz kontağı dahi kuramayan çocuklarımız vardı. Üçüncü haftamızla birlikte tüm bu gelişimleri çocuklarımızda gördük. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza bu imkanı verirsek onları topluma kazandırmış olacağız. Biz de bu çalışmayla bunu amaçlıyoruz. Her bir çocuğumuzu topluma kazandırmayı hedefliyoruz. En azından eğitimlerle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeye getirebiliriz. Dört haftalık eğitimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda velilerimize de eğitim imkanı sağlıyoruz. Aslıhan Hanım aramıza katılmakla bizlere çok büyük mutluluk verdi. Onun gelmesi velilerimize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Daha fazla çocuğumuzun bu olanaklardan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

"Burada tanıştığımız her bir insan hayatımıza bir şeyler kattı"

Eğitimleri çok faydalı bulduğunu söyleyen öğrenci velisi Gülnaz Yanık, "Gerçekten bu eğitime çok ihtiyacımız vardı. Çok güzel paylaşımlarda bulunduk. Hem bizim hem de çocuklarımız için çok faydalı oldu. İyi ki bu programa katıldık. Kızım programa ilk başladığında sosyal ortama adapte olamadı. Grup içinde biraz rahatız oluyordu. İkinci haftadan itibaren alıştı. Ben olmadan da sınıfta durmaya başladı. Ben de kendi eğitimlerime katıldım. Eğitimlerde nerelerde bilgi eksiğim olduğunu, neyi yanlış yaptığımı ve bu yanlışlarımın nelere yol açabileceğini gördüm. Onun haricinde yeni ailelerle, çocuklarla tanıştık. Tanıştığımız her bir insan burada hayatımıza bir şeyler kattı" diye konuştu.