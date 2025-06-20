Özel Eğitim Anaokulu mezuniyet coşkusu

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Düzce'de özel eğitim anaokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Öğrenciler cübbe giyip kep atarak diplomalarını aldılar. Okul müdürü, mezun olan öğrencilerin gelişimlerine vurgu yaptı ve veliler özel çocukların potansiyelini dile getirdi.

Özel minikler kep atıp mezuniyet coşkusu yaşadı

DÜZCE - Düzce'de 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sona ererken özel eğitim anaokulu öğrencileri mezuniyet coşkusunu yaşadı. Özel çocuklar, mezuniyetlerini cübbe giyip kep atarak kutlarken anne ve babaları da bu özel anları çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Özel eğitim anaokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzce'de özel öğrenciler eğitim gördüğü anaokulunda mezun olmanın coşku ve heyecanını aileleriyle yaşadılar. Özel törende minikler cübbelerini giyip keplerini taktı ve öğretmenleri ile birlikte sahneye çıkarak, diplomalarını aldı.

"Bizim başarı göstergemiz gelişim gösteren çocuklarımızdır"

Okul Müdürü Adnan Kırca 41 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Bu öğrencilerimiz içinde 9 tanesi tıbbi gelişim gösteren öğrenciydi. Onlar birinci sınıfa devam edecekler. Bizim için önemli olan bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimizden 4 tanesi normal ilkokula gidecekler ve akranlarıyla birlikte eğitim alacaklar. Yine mezun ettiğimiz öğrencilerimizden 9 tanesi normal eğitim veren okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarına gidecekler ve akranlarıyla aynı bahçede, aynı okullarda eğitim alacaklar. Bu bizim için başarı tablosu" diye konuştu.

Öğretmenlerin sahnede zor anları

Özel Eğitim Anaokulunda eğitim gören ve bu eğitim öğretim döneminde mezun olan özel miniklerin bazıları ise diplomalarını almak için çıktıkları sahnede öğretmenlerine zor anlar yaşattılar. Özel minikler sahnede herkesin kendilerini izlemesinde utandılar. Öğretmenlerinin özel minikleri sahnede tutmak için yoğun çaba harcaması zaman zaman anne ve babaları gülümsetti.

"Dünyanın önemli bilim insanları özel çocuklardan çıktı"

Öğrenci velisi Prof. Dr. Zeki Çevik ise özel çocuklara ilgi gösterilirse sanatçı, bilim insanı olabileceklerini ifade ederek "Özel çocukların üzerlerine düşüldüğünde, yetenekleri keşfedildiğinde, bu çocuklar üzerinde çalışıldığında fark oluşturabileceklerini biz gördük. Yürümesini, empati kurmasını, etkileşimde bulunmasını okulda sağladılar. Çocuğumun ilk doğduğu zaman yaşadığı sıkıntılar ve geçirdiği süreç düşünüldüğünde bugünkü duruma gelmesi büyük bir mutluluk. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Çocuğumun mezuniyetini yaşamak büyük bir mutluluk. Bu çocukların üzerine düşüldüğünde, ilgi gösterildiğinde topluma adapte olabiliyorlar. Çünkü dünyanın en tanınmış bilim insanları hep özel çocuklardan çıkıyor" diye konuştu.

Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda 117 öğrenci 48 özel eğitim öğretmeninden eğitim alırken bu dönemde 41 özel çocuk mezun oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
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