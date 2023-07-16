Denizli'de yaşlı insanları kurdukları özel düzenekli tartı ile dolandıran 3 kişi, son vukuatıyla yakayı ele verdi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise özel düzenek hazırlanmış ve kumanda ile kontrol edilen ağırlığı yüzde 80'den az gösteren tartı ele geçirildi.

Özel düzenek ile yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de yaşlı insanları kurdukları özel düzenekli tartı ile dolandıran 3 kişi, son vukuatıyla yakayı ele verdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesin yaşayan Nezif G.'nin evinden 250 litre zeytinyağı alıp, 50 tartımda 50 litre göstererek dolandıran 3 şüphelinin yakalanması için Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jasat dedektiflerince çalışma başlatıldı. Aynı ilçeye tekrar giden şüpheliler, Sarayköy ilçe jandarma komutanlığı ve Jasat dedektiflerince yapılan takip sonucunda yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise özel düzenek hazırlanmış ve kumanda ile kontrol edilen ağırlığı yüzde 80'den az gösteren tartı ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Sebahattin L. (27); 2 adet nitelikli dolandırıcılık, 2 adet hırsızlıktan toplam 4 adet suç kaydı bulunuyor. Yalçın E. ise 1 adet dolandırıcılık, iflas 3 adet hırsızlık toplam 4 adet suç kaydı bulunmakta. Ali Ş. (27); 1 adet nitelikli dolandırıcılıktan 1 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.