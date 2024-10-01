Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklilik Tercih Ediyorsa Kendi Tercihi Ama Bizim Onun İçin Bir Erken Emeklilik Planımız Var'

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Talep yükseldikçe siyaset toplumdan gelen sese kulaklarını bir yere kadar tıkayabilir. Ondan sonra bunun karşılığını vermek zorundadır. Biz bu talebi yükseltiriz. Erdoğan, 'Zamanında seçim olacak' diyorsa 'Ben bir daha yokum artık' diyor demektir. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama biz onun için bir erken emeklilik planımız var. Onun dediği gibi beş yılın sonunda değil, iki buçuk yılda ya gelsin seçimi yapalım ya da ondan sonrası başka bir bahis" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. CHP Lideri Özel, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bugün Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiğinde kendisinin ve vekillerin ayağa kalkmasını ve bazı vekillerin bu sebeple Genel Kurul salonuna girmeyip kuliste beklemesini şöyle değerlendirdi:

"Partinin politikalarına karar veren MYK, grup başkanvekillerimiz olarak bizim verdiğimiz karar doğrudur. Şöyle ki doğrudur: Biz makamı saygıyla karşılıyoruz ve Anayasa'da tarafsız olduğu yazıyor. Bir cumhurbaşkanını Anayasa'ya uygun şekilde biz karşıladık. Konuşması tarafsızca olsaydı giderken de uğurlardık. Ama konuşması bir parti genel başkanının konuşması olduğu için her ne kadar üslubunda kavga edeceğimiz bir kısım yok ama içeriği çok tartışılır, ama bir genel başkan konuşması oldu. O yüzden de giderken uğurlamadık, yerimizdeydik. Bizim makama saygı noktasındaki ifademiz dünden bugüne kurulmuş değil. Benim yıllardır savunduğum ve 5 Kasım kongresinde de söylediğim, sadece o değil hem müzakere hem mücadele, sadece o değil yurt dışında çok sıkı temaslarla 'Bu ülkeyi CHP yönetebilir' algısını güçlendirmek. O yolda gidiyoruz. Bir tutarsızlığımız olmadığı için -içimizde farklı düşünenler hep oldu, olacaktır- ama bu kadar sert bir konuda bile, farklı düşünenlerin sayısı çok azalmış durumda. Geçmişte daha çoktu. ve ben o arkadaşlarımızın hiçbirini ayırıp da o arkadaşlarımıza 'kötü' demem. Ama diğer arkadaşlarımıza da 'kötü' dedirtmem."

"Anadolu'dan gelen milletvekilleri normalleşmeden parti zarar görüyor olsa bugün bu tutumu mu takınır"

Özel, "CHP yönetimi, 'Normalleşmenin karşılığı var' diyor. Anketler iyi geliyor galiba" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Normalleşmenin karşılığı var. Anketler geliyor, herkes anketleri görüyor. Ama bize de faydası var, Türkiye'ye de faydası var. İnsanlar normalleşme diye atılan adımların kuru kavga yerine kendi derdinin konuşulması olduğunu gördüler. Toplam 11 tane miting yaptık. Eskiden yerel seçim yapılır, iki buçuk sene miting yapılmazdı. Imdi 10 ayda 11 tane miting yapmışız. ve bunun bir karşılığı olduğunu sahada görüyoruz, miting meydanlarında görüyoruz. Anadolu'dan gelen milletvekilleri normalleşmeden parti zarar görüyor olsa bugün bu tutumu mu takınır."

"Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var"

Özel, "Erken seçim ısrarını nasıl yükselteceksiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"'Geçim olmazsa seçim olur' dediğimizde meydanlar yıkılıyor. Anketlerde 31 Mart'ın hemen sonrasından yüzde 31 erken seçim talebi varken en son yüzde 56 okudum ben. Bu talep yükseldikçe siyaset toplumdan gelen sese kulaklarını bir yere kadar tıkayabilir. Ondan onra bunun karşılığını vermek zorundadır. Biz bu talebi yükseltiriz. Erdoğan, 'Zamanında seçim olacak' diyorsa 'Ben bir daha yokum artık' diyor demektir. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var. Onun dediği gibi beş yılın sonunda değil, iki buçuk yılda ya gelsin seçimi yapalım ya da ondan sonrası başka bir bahis. Ama Türkiye'de Türk-İş'in açlık sınırını 19 bin lira açıkladığı noktada, sen asgari ücreti 17 bin lira yapıyorsan, bütün işçiler açsa sen nasıl erken seçime direneceksin? O direnebildiği kadar direnmeye çalışacak biz de zorlayabildiğimiz kadar zorlamaya çalışacağız."

"Bu ülkenin gündeminde geçim var. Geçimle ilgili sorunları çözmedikleri için seçim olacak"

Özel, "Erdoğan 2027 yılında erken seçim dese buna nasıl karşı çıkacaksınız, diğer partilere ne diyeceksiniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben gelecek sene kasım ayından bir seçim yaptırabilmek için gayret içindeyim. Ama o seçim gerçekleşmezse ardından yeni bir siyasi düzlem oluşursa tabii ki bugünden o gün için bir şey söylemek zor. Geçen gün çok uğraşmış Sabah gazetesi ' Özgür Özel Türkevi'ni eleştiriyordu' demiş. Koyduğu şey, TÜRGEV'in yurdunu eleştiriyorum. Sanıyor, Türkevi'ni eleştiriyorum. Özgür Özel'in dünden bugüne siyasi tutarlılık içinde olmayan bir açıklamasını işte bulsa bulsa Sabah bunu bulabilmiş. Bulabildikleri buysa çok mutluyum ben. O yüzden ileride çelişkiye düşecek bir yanıtı bugünden söylemek istemem ama bu ülkenin gündeminde geçim var. Bu geçimle ilgili sorunları çözmedikleri için kaçınılmaz olarak seçim olacak."