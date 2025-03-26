İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Özel'den Erdoğan'a: "Biz Korkuyu Evde Bıraktık Sayın Erdoğan! Bu Memleket İçin Ölümü de Mezarı da Göze Aldık. Korkutamazsınız"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eyy Özgür Özel. Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözlerine ilişkin, "Biz korkuyu evde bıraktık Sayın Erdoğan! Bu memleket için ölümü de mezarı da göze aldık. Korkutamazsınız! Şu mübarek günde ettiğin tehditleri milletin vicdanına havale ediyorum" diyerek yanıt verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eyy Özgür Özel. Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözlerine, "Biz korkuyu evde bıraktık Sayın Erdoğan! Bu memleket için ölümü de mezarı da göze aldık. Korkutamazsınız! Şu mübarek günde ettiğin tehditleri milletin vicdanına havale ediyorum" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasındaki "Eyy Özgür Özel. Herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar" sözlerini videolu olarak paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Biz korkuyu evde bıraktık Sayın Erdoğan! Bu memleket için ölümü de mezarı da göze aldık. Korkutamazsınız! Şu mübarek günde ettiğin tehditleri milletin vicdanına havale ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.