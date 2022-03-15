Özel dedektifler kılıktan kılığa giriyor, akla gelmedik konuları araştırıyor

Türkiye'de de son yıllarda sayıları artan dedektifler, soy araştırması, mirasçıların tespiti, şirketlerin ticari konuları, dolandırıcılık, ailelerin çocuğunu evlendirmesi gibi farklı konuların araştırılmasını isteyen kişilerin başvuru adresi oluyor.

Başrollerini Cybill Shepherd ile Bruce Willis'in paylaştığı 80'lerin unutulmaz dizilerinden "Mavi Ay" (Moonlighting) ile ilginin bir hayli arttığı özel dedektiflik büroları, Türkiye'de 20 yıldır faaliyet gösteriyor.

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların her türlü sorununa kurumsal olarak çözüm arandıklarını söyledi.

Dedektiflik kanununun çıkması için çalışmalar yaptıklarını belirten Yetimoğlu, ancak özel dedektifliği yasaklayan herhangi bir kanunun da bulunmadığını, uluslararası meslek standartları ve etik kuralları çerçevesinde hukuk ile aile yapısına uygun olarak dernek çatısı altında dedektifliği sürdürdüklerini anlattı.

Yetimoğlu, dedektifliğin kamuoyunda eş takibi, insanların olumsuzluklarını araştıran, onları takip eden bir meslek gibi görünse de aslında böyle olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz daha çok Türk toplumunu da dikkate alarak evli bir çiftin kadın ya da erkek fark etmiyor, eşinin onu aldatmasıyla ilgili birtakım veriler tespit ediyoruz. Şüpheye dayalı bu tür çalışmalar yapıldığı zaman aile içi olaylar oluşması sebebiyle bir boşanma davası oluşmadan, yargıya intikal etmemiş bir vaka noktasında asla görev almıyoruz. Boşanma davası oluşmuş insanlar bir şekilde yargıda artık birlikte yaşayamaz hale gelmişlerse o zaman mağdur olan tarafın müracaatı onun durumunu değerlendirip umuma açık yerlerdeki hal ve hareketleri dikkate alınarak bir çalışma yapılabiliyor."

"Soy araştırması yapıyoruz"

Yetimoğlu, ayrıca şirketlerin CEO'larının ya da ortaklarının araştırılması konularını da incelediklerini, son zamanlarda daha çok soy araştırması denilen "soy bilimciliği" anlamında da çalıştıklarını anlattı.

Türk vatandaşı olup Avrupa ülkelerine göç eden gayrimüslimlerin kimlik ve aile bilgilerinin tespitiyle ilgili işler de geldiğini dile getiren Yetimoğlu, şunları belirtti:

"Ayrıca mirasçıların bulunması, özellikle Avrupa'daki bankalarda hareketsiz kalan hesapların varislerin araştırılması gibi konulara da bakıyoruz. Bu konu her ay bir yada iki kez bize geliyor. Bize böyle 'Sevgilimden, nişanlımdan, kız arkadaşımdan ya da erkek arkadaşımdan şüpheleniyorum.' gibi müracaatlar da çok oluyor. Biz onlara, 'Daha yolun başındayken şüpheleniyorsunuz, lütfen o yola devam etmeyin.' diyoruz. Ebeveynler, evlatlarının evlilikleriyle ilgili birtakım bilgiye ihtiyaç duyuyorlarsa onunla ilgili yardımda da bulunuyoruz."

"İşlere göre özel kıyafetler tercih ediyoruz"

Bugüne kadar birçok konuyu açıklığa kavuşturduklarını ifade eden Yetimoğlu, özellikle yakın zamanda yurt dışındaki bir vatandaşın dolandırılması olayını çözdüklerini, soyadları aynı olduğu için ölen kişinin bankadaki parasının kendisine devredileceğini söyleyen, 1 milyon dolar tutarındaki dolandırıcılık olayının faillerini tespit ettiklerini anlattı.

İsmail Yetimoğlu, yine Bitcoin gibi sanal paralarla ilgili başvuruları da çözdüklerini belirterek, "Birçok olayı cımbızla ortaya çıkarıyoruz. Türkiye'de insanların dedektiflere talebi oldukça fazla. Vatandaşın arıları kaybolduğu zaman bile özel dedektifi arayabiliyor. Artık toplumda insanlar özel dedektiften faydalanmanın bir avantaj olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda yerine göre ön araştırma yaptıklarını, işlere göre özel kıyafetler tercih ettiklerini belirten Yetimoğlu, "Yani saçımı boyatabiliyor, bıyık bırakabiliyor, şapka kullanabiliyor ya da sakal takabiliyorum. Yani böyle normal görünümün dışında ara ara değişik kılıklarda olduğum dönemler vardır. Dedektiflik ücretleri oldukça yüksek. Yani biz önce bir işin yaklaşık maliyetini belirliyoruz. Yani o işin oluşabilme somut hale dönüşebilmesi için yaklaşık maliyeti her neyse onun üzerinde bir fiyat belirleyip müşteriyle yapılan sözleşmede bunu belirtiyoruz." diye konuştu.

"Piyasada çok sayıda sahte dedektif var"

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, dedektif olunması için eğitim alınması gerektiğinin altını çizerek, bu mesleği yapacak kişilerin dedektifliğe uygun olması gerektiğini kaydetti.

Dedektiflik yapacak kişinin meraklı, araştırmacı, analitik düşünceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Yetimoğlu, "Bu kişileri bulunca başarılı olabilecek alanlarda yetiştiriyoruz. Herkesi yeteneğine göre belirliyor, ona göre iş veriyoruz." dedi.

Piyasada çok sayıda sahte dedektif olduğunu belirten Yetimoğlu, "İnternette çok sayıda dedektif ilanı var. Burada sadece sorunu olan vatandaşı avlıyor. Özellikle yurt dışında yaşayanları çok kandırıyorlar. Bizim toplumumuzda da maalesef dolandırılmaya meyilli çok fazla kişi var. Dernek başkanı olduğum için çok fazla şikayet geliyor. Şikayetlere inanın hayret ediyorum. Sahte dedektifler her işi yapar, 'Abi gökteki ayı bile indiririm, sen yeter ki şu kadar para ver, o kadar yoksa yarısını da ver.' diyerek insanları kandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.