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Özel Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti

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Afyonkarahisar'daki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuk, polislik hayallerini gerçekleştirmek için polislere katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklara üniforma hediye edip motosikletlerle devriye çıkardı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuğun polislik hayalini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'ndeki Özgür ve Ozan isimli iki çocuk, polis olmak istediklerini öğretmenlerine söyledi.

Öğretmenler, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne çocukların talebini iletti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık öncülüğünde motosikletli polislerden oluşan ekipler, merkeze gitti.

Önce çocuklara polis üniformasında yer alan tişörtler ve şapkalar hediye eden Yanık, ardından çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirip devriyeye çıkardı.

Yanık, çocukları telsizle konuşturup talimatlar da verdirdi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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