Özel Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuğun polislik hayalini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'ndeki Özgür ve Ozan isimli iki çocuk, polis olmak istediklerini öğretmenlerine söyledi.

Öğretmenler, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne çocukların talebini iletti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık öncülüğünde motosikletli polislerden oluşan ekipler, merkeze gitti.

Önce çocuklara polis üniformasında yer alan tişörtler ve şapkalar hediye eden Yanık, ardından çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirip devriyeye çıkardı.

Yanık, çocukları telsizle konuşturup talimatlar da verdirdi.