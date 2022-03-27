"Özel" çocukların anneleri halk oyunlarıyla moral depoluyor

BARTIN (AA) - Bartın'da bir araya gelen otizmli ve engelli çocukların anneleri, gönüllü eğitmenlerin desteğiyle halk oyunları öğrenerek izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bartın Belediyesi ile Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübünce (BOED-DER SK) yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan binadan dönüştürülen Engelsiz Sanatevi'nde, otizmli ve engelli çocukların kültür, sanat ve spor etkinlikleri yaparak sosyalleşmesine katkı sunuluyor.

Otizmli çocuklar için yüzme, tenis, atletizm, bisiklet, halk oyunları, bireysel eğitim gibi çeşitli aktivitelerin düzenlendiği merkezde bir araya gelen anneler de birbirlerine destek oluyor.

Yaklaşık 2,5 yıldır çocukları merkezden istifade eden 16 kadın, 2 ay önce gönüllü eğitmenlerin desteğiyle farklı yörelere ait halk oyunlarını öğrenmeye başladı.

İlk kez sahne alacakları gösteri için hazırlıklarını sürdüren kadınlar, 31 Mart'ta Bartın Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.

"Ailelerimizin motivasyonu arttı"

Dernek Başkanı Berna Şengün, AA muhabirine, 12 yaşındaki otizmli oğlu Yusuf Tuna'nın eğitim sürecinde karşılaştığı zorlukların benzerlerini yaşayan ailelerle bir araya gelerek belediyenin desteğiyle 2019'da Engelsiz Sanatevi'ni hizmete açtıklarını söyledi.

Üniversiteden, İl Sağlık Müdürlüğünden gönüllü diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının da görev aldığı merkezde, çocukların kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sağladıklarını anlatan Şengün, şöyle devam etti:

"Zaman içerisinde gördük ki eğitimle çocuklarımız belirli bir yere geliyor. Çocuklarımızın yapabildiklerini gördükçe zaman içerisinde annelerimizin de ne yapabileceklerini tartışmaya ve hobiler geliştirmeye başladık. Sonrasında halk oyunları gündeme geldi. Hiç tahmin etmediğimiz anneler bile o kadar istekli oldu ki... Gönüllü hocalarımızla annelerimiz çok motive oldu, çok eğlendiler, deşarj oldular. Bu bir motivasyon oldu. Anne sağlam olursa aile, aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Biz ne kadar evlatlarımızın arkasında durabilirsek toplum o kadar durur. 'Farklıyız ama biz de varız.' diyoruz."

Şengün, otizmli çocukların anneleri olarak toplumda zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bartın'da kamu kurumlarının da desteğiyle bu dernek çatısı altında kendimizi avantajlı görüyoruz. Çocuklarımızın bakımı, eğitimi, yükümüz çok fazla ve bundan dolayı nefes alamıyoruz. Bu aktiviteler, nefes aralıklarıdır. Bu çalışmalarla ailelerimizin motivasyonu gerçekten çok arttı. O kadar heyecanlı ve hevesliler ki bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Halk oyunuyla hayatımız renklendi"

İki engelli çocuk annesi Hamide Yirmibeş de Engelsiz Sanatevi'ne gelmeye başlamasıyla hayatında birçok şey değiştiğini, kendisini daha güçlü hissetmeye başladığını ifade etti.

Artık çocuklarıyla farklı ortamlara girebildiğini dile getiren Yirmibeş, "Buranın bana çok katkısı oldu. Halk oyunuyla da hayatımız renklendi. Evde moralimiz bozuksa buraya geldiğimizde birbirimizin yüzünü güldürüyoruz, eğleniyoruz. Yakın zamanda da bir halk oyunu gösterimiz olacak. Onun için de çok heyecanlıyız. İlk defa bir sahneye çıkacağım." dedi.

"Halk oyunu bize doping gibi gelmeye başladı"

Engelli çocuk annesi Elveda Bilir ise karşılaştıkları bazı sorunları Engelsiz Sanatevi ile bir nebze de olsa aşmaya başladıklarını kaydetti.

Bilir, el ele vererek birçok şeyin üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "En azından toplum bizi fark ediyor, farkındalık oluşturduk. Bu bizim için çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anneler olarak halk oyunlarıyla stres attıklarını belirten Bilir, "Halk oyunları bize doping gibi gelmeye başladı. Hem ev hem dışarıda bu enerjimize çok iyi geldi. En azından bilmediğimiz bir horonu oynuyoruz mesela. Çok mutluyuz." diye konuştu.