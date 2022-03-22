Zeytinburnu'nda down sendromlu öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi

Zeytinburnu'nda "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında, down sendromlu öğrenciler için boyama etkinliği düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde eğitimlere ve rehabilitasyon programlarına devam eden down sendromlu öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, AKDEM tarafından özel olarak tasarlanmış ve çizimi yapılmış duvarı boyayan down sendromlu öğrenciler, el baskısı da yaptı.

Down sendromlu öğrenciler ile etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AKDEM olarak down sendromu tanılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi, hidroterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, el sanatları ve müzik eğitimi gibi hizmetleri verdiklerini söyledi.

Arısoy, öğrencilerle bir duvarı boyadıklarını ve elleriyle bir ağaca çiçek yaptıklarını ifade ederek, "Hepimizin bildiği üzere bu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bazı zamanlar onların bize ihtiyacı olabilir, biz bunun farkındayız, onlara hizmet etmeye, gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.