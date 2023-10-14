Özel Banka Sandıkları Üzerinden Emekli Olanlar da "5 Bin Liralık İkramiyeyi" Alamayacak: "Devleti Yönetenler, Meclis'te Yer Alan Milletvekilleri; 17...

Özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanların da çalışan emekliler gibi tek sefer için verilecek 5 bin lira ikramiyeyi alamayacakları öğrenildi. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alphan, “Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Adaletli bir sistemle karşı karşıya değiliz. 65 yaş üstü insanları devlet de işveren de yük olarak görüyor. Hem sağlık açısından hem maliyet açısından. Devleti yönetenler, Meclis'te yer alan milletvekilleri; 17 bankadan emekli maaşı alanları mağdur etmeyi ortadan kaldırmalılar. Biz öksüz, yetim bırakıldık" dedi.

CEYLAN SAĞLAM

Özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanların da çalışan emekliler gibi tek sefer için verilecek 5 bin lira ikramiyeyi alamayacakları öğrenildi. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alphan, "Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Adaletli bir sistemle karşı karşıya değiliz. 65 yaş üstü insanları devlet de işveren de yük olarak görüyor. Hem sağlık açısından hem maliyet açısından. Devleti yönetenler, Meclis'te yer alan milletvekilleri; 17 bankadan emekli maaşı alanları mağdur etmeyi ortadan kaldırmalılar. Biz öksüz, yetim bırakıldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini, çalışmaya devam eden emeklilerin ise bundan yararlanamayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün görüşülen "torba kanun" teklifine sadece çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini düzenleyen madde eklendi, düzenleme oyçokluğuyla kabul edildi. CHP'nin "tüm emeklilere" 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi ise AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2023 yılı temmuz ayı verilerine göre; 3 milyon 972 dul-yetim olmak üzere toplamda 15 milyon 497 bin emekli bulunuyor. SGK verilerinde yer alan 3 milyon 972 kişiden, hak sahipliği oranına göre emeklinin dul eşine 3 bin 750 lira, emeklinin yetim aylığı alan çocuğa da 1250 lira verilecek.

İkramiye düzenlemesinden sadece çalışan emeklilerin değil, 17 özel banka bünyesindeki sandıklar üzerinden emekli olan yaklaşık 150 bin kişinin de yararlanamayacağı öğrenildi. Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alphan, özel banka sandıklarından emekli olanların da söz konusu ikramiyelerden yararlanabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Alphan, şunları söyledi:

"HEM DEVLETİ YÖNETENLER HEM DE KENDİ KURUMLARIMIZDAKİ İŞVERENLER TARAFINDAN İKİ ARADA BİR DEREDE BIRAKILDIK."

"Yapı Kredi Bankası emeklisiyim. Bizler, dernek statüsü altında çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası'nda yaklaşık 9 bin emeklisi var. Bu kişilerin hakları için 5 yıldır mücadele yürütüyoruz. Bir genel merkezimiz, 5 tane şubemiz var. 17 özel banka emeklilerinin bu mağduriyeti yaşadığını iletmek isterim. Bunu biz daha önce de bayram ikramiyelerinde de yaşadık.

Bugün hükümeti yönetenler tarafından verilen 5 bin liralık ikramiyenin özel sandık emeklilerini kapsamadığını öğrendik. Biz özel sandık emeklileri olarak bu konuda çok üzgünüz. Hem devleti yönetenler hem de kendi kurumlarımızdaki işverenler tarafından iki arada bir derede bırakıldık.

"DEVLET, BİZE DE ÖZEL EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLDUĞUMUZ İÇİN BİR AYRIMCILIK YAPIYOR"

İşin özü, bayram ikramiyelerinde olduğu gibi emeklilere 5 bin TL ikramiye çalışması yürüttü. Çalışanlara söz konusu verilmeyecek olan ikramiyeler anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Bizim sıkıntı duyduğumuz şey bu. Biz zamanında devlete vergimizi ödedik, primlerimizi de ödedik. SGK'lı nasıl primini ödediyse biz de ödedik. Bizim üzüntümüz şu: devlet, bu konuda ben kendi 12 milyon emeklime bu parayı veriyorum, siz özel sandık emeklilerinin sahipleri bankalarda bu parayı kendi kasanızdan ödeyin diyebilir. Fakat, bu sözler genelde sözde kalıyor. Aslında devleti yönetenler şunu yapmalı, 'sen bu emekliyi sahiplenmek zorundasın. Nasıl ki ben 12 milyon emekliye bayram ikramiyelerini ya da iyileştirmeleri ödüyorsam, sen de bunu kendi bankandan emekli olanlara öde' diye Meclis'te yasa çıkarmalıdır. Ancak, bu yükümlülük ile banka sahipleri, banka vakıfları bu değerlendirmeler ile ancak kendi emeklilerine para ödeyebilir.

"BU DEVLETİN VATANDAŞI OLARAK HAKKIMIZI NEREDE SAVUNACAĞIZ?"

Biz kime gideceğiz? Bu devletin vatandaşı olarak hakkımızı nerede savunacağız? Nereden? Kendi işverenlerimizden mi devletten mi? Şunu istiyoruz, bizim garantörlerimiz Yapı Kredi Bankası. Burada, vakıf yöneticilerinin iyileştirmelerin, katkı olarak yapılan paraların bir dahili yok. Bunu çıkaran devleti yönetenler. Dolayısıyla bu yapılan iyileştirmelerden SGK kapsamında olan emekliler yararlanırken 150 bin kişi civarında özel sandıklardan emekli olanlar yararlanamıyor. İşin garipliği burada.

"ADALETLİ BİR SİSTEMLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Biz bu süreci bayram ikramiyelerinde de yaşadık, yaklaşık 5 yıl önce devleti yönetenler hem Kurban Bayramı hem Ramazan Bayramı'nda ödenen bir maaş tutarındaki ikramiyeyi 12 milyon emekli aldı. Biz 2 yıl öncesine kadar bu bayram ikramiyelerini alamadık. İşverenlerimiz ile görüşmeler yaparak taleplerimizi ilettik. İşveren o dönemlerde bayram ikramiyelerini faizi ile birlikte ödedi. Bu 5 bin lira ödeme konusunda da aynı filmi seyredeceğiz. Bizim bu serzenişlerimizi iletmeye çalışacağız.

Adaletli bir sistemle karşı karşıya değiliz. 65 yaş üstü insanları devlet de işveren de yük olarak görüyor. Hem sağlık açısından hem maliyet açısından. Ama biz kendimizi bu ülkeye adamış yurtsever insanlar olarak sadece haklarımızı talep ediyoruz. Devleti yönetenler, Meclis'te yer alan milletvekilleri hem 5 bin hem bayram ikramiyesi ödeyecek kapsam alanlarını genişleterek 17 bankadan emekli maaşı alanları mağdur etmeyi ortadan kaldırmalılar. Biz öksüz, yetim bırakıldık."