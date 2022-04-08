Özel bakımla yaşama tutunan dağ keçisi Adıyaman'da doğaya bırakıldı

Adıyaman'da kaçak avcılar tarafından vurulan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kahta ilçesi Halof Dağı'nda yaklaşık 6 ay önce kaçak avcılar tarafından vurulan dağ keçisinin tedavisi, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandı.

Nemrut Dağı yakınlarındaki kırsala getirilen dağ keçisi, burada doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, gazetecilere, 6 ay önce kaçak avcılar tarafından vurulan yaban keçisinin özel bakıma alındığını, 5 kez ameliyat edilerek tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Dağ keçilerine doğada genellikle kaçak avcılar tarafından zarar verildiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Kaçak ve düzensiz avcılar, dağ keçilerimizi avlamakta ve doğaya zarar veriliyor. Bununla mücadele noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle koruma yapıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımızdır, kaçak avcıları lütfen 112 Acil Çağrı hattını arayarak bildirmelerinizi istiyoruz. Kaçak avcılara yönelik, yüksek cezalar uygulanıyor. Dağ keçisinin avlanma cezası 120 bin lira gibi bir rakam. Doğadaki bütün canlılara zarar veren kişiler için ciddi cezalar uyguluyoruz."