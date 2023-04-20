ÖZEL ATAŞEHİR DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

ATAŞEHİR'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.