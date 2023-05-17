Özdemir Bayraktar'ın adı Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesinde yaşatılacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da açılan Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık lisesine, milli teknoloji hamlesinin öncülerinden Özdemir Bayraktar'ın adının verileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında iş birliği protokolünün de imzalandığı programın açılışında konuşan Özer, Şırnak'ta şehit olan 4 asker ve 1 köy korucusuna Allah'tan rahmet diledi.

Mesleki eğitimin yurt dışına ihracat yaptığını hatırlatan Özer, her alanda üreten ülke olmanın önemine dikkati çekerek, "Savunma sanayii alanındaki tedirginlikler, tehditler niye yaşandı seçim sürecinde? Çünkü Türkiye artık savunma sanayii alanında üretebilir ülke olmaya başladı. Dosta güven düşmana korku salan savunma sanayiindeki atılımlar birilerini tedirgin etti. Uluslararası kuruluşların temsilcileri olan çevremizdeki o insanlar bundan tedirgin olarak Bayraktarlar ile savaşmaya başladılar. Seçimde gündem olmaması gereken şeyler gündem oldu" dedi.

Özdemir Bayraktar'ın adı uzay ve havacılık lisesinde yaşatılacak

Özer, şöyle devam etti:

"Dün gece aklıma geldi. Hatta sabah sordum okulun ismini. Uzay ve havacılık mesleki lisesiydi ama buraya isim vermemiz lazımdı. Bayraktar kardeşlerin babası, uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle anarken, ismini de okulumuza veriyoruz. Artık bu okulun ismi Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Biz ne kadar vefalı olursak o isimler yaşayacak, bu ülke istikametinden dönmeden yoluna devam edecek."

Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısının 1,4 milyonu geçtiği bilgisini veren Özer, mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payının yüzde 53'e ulaştığını kaydetti.

"Okuldaki öğrencilerimizin şirketlerde iş bulmada geniş imkan sağlayacağız"

Mesleki eğitim meselesinde tüm sanayi ve şirketlerin kendi alanlarıyla ilgili konuya destek vermesi gerektiğini belirten Demir, "Bu da uzaktan, yapıyormuş gibi yaparak değil, gerçekten arzu edip savunma sanayiinin dev şirketlerini, eğitim ve savunma sanayii akademisini seferber ederek okulun dört dörtlük olması, okuldaki öğrencilerin şirketlerimizde bulacakları imkan açısından geniş imkanların sağlanmasını hayata geçirmek istiyoruz. Biz bu ideali hayata geçirdiğimizde örnek teşkil etmesi açısından önemli bir hususu gündeme getirmiş olacak" diye konuştu.

Demir, açılan okulun özel olduğuna işaret ederek, "Bu okul havalı olacak, öğrencilerimiz havada olacak. Sadece içi boş bir hava değil, gerçekten edindikleri kabiliyetler, tecrübeler ve niteliklerle inşallah ülkemizde aranan eleman duruma gelecekler. Bu ideal doğrultusunda bakanlığımızla, şirketlerimizle, başkanlığımızla el ele yürümeye kararlıyız. Başarı hikayesi yazmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve MEB ile SSB yöneticileri de iştirak etti.

Protokolün ardından Özer ve Demir ile beraberindekiler, okulun açılışı için kurdele kesti, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

MEB ile SSB arasında imzalanan protokol ile okulun öğretmen ve yöneticilerine SSB uzmanlarınca hizmetiçi eğitim verilmesi, öğrencilerin stajlarını SSB'ye bağlı şirketlerde yapmaları, okulun atölye ve laboratuvarlarının eğitim programı ve savunma sanayiine uygun olarak donatılması, okulda eğitimi verilen alan ile ilgili dijital platformların ortak kurulması gibi faaliyetlerin iş birliği içerisinde yapılması sağlanacak.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023