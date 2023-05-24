Özdağ 'Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda desteklemeye karar verdik'

Ümit Özdağ : Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey bizi ziyaret etti. bizden destek istediler. Kendilerine sorduk. ' Türkiye'deki sığınmacılar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda desteklemeye karar verdik. Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara oy verin. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin.

ANKARA,(DHA)-

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023