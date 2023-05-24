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Özdağ 'Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda desteklemeye karar verdik'

Güncel Haberler

Ümit Özdağ: Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey bizi ziyaret etti.

Ümit Özdağ : Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey bizi ziyaret etti. bizden destek istediler. Kendilerine sorduk. ' Türkiye'deki sığınmacılar hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda desteklemeye karar verdik. Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara oy verin. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Ümit Özdağ Türkiye Güncel Haberler

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