Özdağ 'Yarın saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir açıklama yapmayı planlıyoruz'

Özdağ 'Şu ana kadar olumlu gelişen süreci, son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz.

Özdağ 'Şu ana kadar olumlu gelişen süreci, son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir açıklama yapmayı planlıyoruz'

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023