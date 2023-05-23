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Özdağ 'Yarın saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir açıklama yapmayı planlıyoruz'

Güncel Haberler

Özdağ 'Şu ana kadar olumlu gelişen süreci, son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz.

Özdağ 'Şu ana kadar olumlu gelişen süreci, son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir açıklama yapmayı planlıyoruz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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