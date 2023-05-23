Özdağ: Yarın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Şu ana kadar olumlu gelişen süreci, bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. ve bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Özdağ, Millet İttifakı ile yürüyen sürecin şu an için bir sonuca bağlanmadığını belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. ve bu toplantıda halen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alınacak. Böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılması temin edilecek. Ama aynı zamanda cumhuriyetimizin kuruluş esasları, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66'ncı maddeyi güvence altına alacak; PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi, bir imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz ve burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, "Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz, üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz hala kapıları kapatmaya çalışıyoruz. Biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece partimizin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey'e oy veren değerli seçmene değil, bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye 'göçmenistan' olmasın diyorsanız, babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız, sandığa davet ediyoruz. Oy verin; Türkiye, Türkiye olarak kalsın" dedi.

Görüntü dökümü:

- Özdağ'ın açıklaması

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Haber - Kamera: Elif ER- Celal ATALAY/ANKARA,