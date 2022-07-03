ÖZDAĞ TÜRKİYE YUNAN ADALARINA TURİZMİ DURDURSUN

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman, komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. İşgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursun dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne ve bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a geldi. İl Başkanı Ercan Arslan ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, büyükbaş hayvan çiftliğini de ziyaret etti. Özdağ, çiftlik hakkında sahibi Kaya Özcan'dan bilgi aldı. Özdağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Çeştepe Alevi Kültür Vakfı'na ziyarette bulundu. Başkan Rıza Akdeniz'in karşıladığı Özdağ, bir süre sohbet edip, partisine destek istedi. Aydın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Özdağ, daha sonra Abide Meydanı'ndaki şehitliğe ve Yörük Ali Efe heykeli önüne karanfil bıraktı. Şehit ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Özdağ, il binasının açılışını yapıp, burada gazetecilere konuştu.

'SÜLEYMAN SOYLU VE VALİ HESAP VERECEK'

Hatay'a girmesinin engellendiğini söyleyen Ümit Özdağ, Engelleme, Anayasa'nın ihlal edilmesiyle Süleyman Soylu'nun emriyle gerçekleşti. Vali'nin bu emri, yerine getirmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü 20 telefon konuşması olmuş ve Vali 'Bunu yapmayalım, yanlış oluyor' diyor. Ama Soylu'nun baskısıyla uygulama devam etti. Ancak Soylu da gördü ki; Türk halkının büyük bir desteği Zafer Partisi'nin arkasındadır. İzmir'den insanlar, yola çıkmaya başladı ancak daha sonra geri adım attılar. Geri adım atmaları, bir bakıma hayırlı oldu. Süleyman Soylu da Vali de Anayasa ihlali suçlamasıyla önümüzdeki dönem hesap verecek dedi.

'YUNAN ADALARI AYDIN'A BAĞLI'

Özdağ, Yunan işgali altındaki çoğu adanın Aydın'a bağlı olduğunu belirterek, Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. Bizim bu adalarla ilgili bir projemiz ve çalışmamız var. Bunu şimdi açıklamamayı tercih ediyorum. Fakat fiili durumu ve işgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursunlar. Ayrıca bu adalardan Türkiye'ye seyahat ve gıda teminini de durdursunlar. 'Yoksa bizim Yunanistan ile sorunumuz var' diye masal anlatmasınlar. Turizm Bakanı'nın şirketi, Yunan adalarına turist götürtüyor. Sonra da 'Yunanistan'la aramızda sorun var' deniyor diye konuştu.

'SANDIKTA SURİYELİLERİ GÖREN ZAFER PARTİSİ'NE OY ATACAK'

Özdağ, Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda 8'inci parti olduğumuzu biliyoruz. Yükselme trendimiz devam ediyor. Öyle bir sonuç alacağız ki; Türkiye çok şaşıracak. Dünyanın şaşıracağını düşünmüyorum. Çünkü ülkede yüzde 1 sığınmacı olduğu zaman, iktidarın oyu yüzde 1,2 düşüyor. Türkiye'de sığınmacı yüzde 10'dur. İktidarın oyu, bu meseleden dolayı yüzde 12'ye düşer. Sabah değişik partilere oy vermek için evden çıkanlar, sandık başına vardıklarında; sandığa giden Suriyelileri görünce Zafer Partisi'ne oy vereceklerdir ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdağ, partisinin il kongresine katılmak için Hidayet Sayın Kültür Salonu'na geçti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel