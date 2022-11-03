Özdağ: "Soylu'yu Tehdit Ettiğim İddiasıyla Fezleke Hazırlaması Utanç Verici Olmanın Çok Ötesindedir. Siz Hangi Cumhuriyetin Başsavcısısınız?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İçişleri Bakanlığı’nın bütün teknik ve fiziki takip imkanlarıyla siyasi muhaliflerini izleten bir İçişleri Bakanının anayasayı çiğneyerek beni ve Zafer Partisi kadrolarını güç kullanımıyla Hatay ve Kilis’e sokmamasına rağmen bakan ile ilgili anayasayı ihlal suçundan soruşturma başlatamayan Ankara Cumhuriyet başsavcısının benim tweetle Soylu’yu tehdit ettiğim iddiasıyla fezleke hazırlaması utanç verici olmanın çok ötesindedir. Siz hangi cumhuriyetin başsavcısısınız” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " İçişleri Bakanlığı'nın bütün teknik ve fiziki takip imkanlarıyla siyasi muhaliflerini izleten bir İçişleri Bakanının anayasayı çiğneyerek beni ve Zafer Partisi kadrolarını güç kullanımıyla Hatay ve Kilis'e sokmamasına rağmen bakan ile ilgili anayasayı ihlal suçundan soruşturma başlatamayan Ankara Cumhuriyet başsavcısının benim tweetle Soylu'yu tehdit ettiğim iddiasıyla fezleke hazırlaması utanç verici olmanın çok ötesindedir. Siz hangi cumhuriyetin başsavcısısınız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasına tepki gösterdi. Özdağ, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs 2022'de bir tweet atarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit ettiğim iddiasıyla bir fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na yollamış. 5,5 ay sonra tehdit olduğunun anlaşılması için attığım tweetteki tehdidin olağanüstü gizli bir tehdit olması gerek. Ancak 5,5 ay sonra ceza hukukunda uzman olan savcılar tweetin tehdit içerdiğini anlamışlar. Uzman savcılar ancak 5,5 ayda anlamışlarsa Süleyman Soylu'nun bu tehdidi anladığını düşünmüyorum. Doğrusu cumhuriyet savcılığı müessesesi için oldukça hüzünlü bir durumla karşı karşıyayız.

"SOYLU'YU TEHDİT ETTİĞİM İDDİASIYLA FEZLEKE HAZIRLAMASI UTANÇ VERİCİ OLMANIN ÇOK ÖTESİNDEDİR. SİZ HANGİ CUMHURİYETİN BAŞSAVCISISINIZ?"

Öte yandan elindeki İçişleri Bakanlığı'nın bütün teknik ve fiziki takip imkanlarıyla siyasi muhaliflerini izleten bir İçişleri Bakanının anayasayı çiğneyerek beni ve Zafer Partisi kadrolarını güç kullanımıyla Hatay ve Kilis'e sokmamasına rağmen bakan ile ilgili anayasayı ihlal suçundan soruşturma başlatamayan Ankara Cumhuriyet başsavcısının benim twetle Soylu'yu tehdit ettiğim iddiasıyla fezleke hazırlaması utanç verici olmanın çok ötesindedir. Siz hangi cumhuriyetin başsavcısısınız?

"SOYLU, TÜRKİYE VE AK PARTİ İÇİN İÇ VE DIŞ POLİTİKADA BÜYÜK BİR YÜKE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Soylu, Türkiye ve AK Parti için iç ve dış politikada büyük bir yüke dönüşmüştür. Bu yükün maliyeti her geçen gün ülkemiz için artmaktadır. Türkiye'ye içerde ve dışarıda zarar veriyor bu zat, bu zatın eylemleri, bunlar artık dile düştü, bunların üstü örtülebilir olmaktan çıktı. Bunlar uluslararası servislerin kayıtlarına giriyor. Erdoğan, neden ise Soylu'yu görevden almaya cesaret edemiyor. Soylu'nun şimdi de Zafer Partisi karşısında yargının arkasına saklandığını görüyoruz.

"GÜNLÜK DAVRANIŞLARINDAN BAKANLIKTAN ARKADAŞLAR NE KADAR KORKTUĞUNU BELLİ ETTİĞİNİ ANLATIYORLAR"

Süleyman, ne kadar büyük suçlar işledin, bizim bilmediğimiz suçlarında var ki gerçekten çok korkuyorsun sen, günlük davranışlarından bakanlıktan arkadaşlar ne kadar korktuğunu belli ettiğini anlatıyorlar. Bak, böyle siyaset yapılmaz. Sağlığın bozuldu arkadaş biraz kendine dikkat et, kalpten bir yerde ölüp kalacaksın. Bütün bu baskılar Zafer Partisi'ni ve beni durdurmayacak, geri adım attırmayacak. Seninle ve zihniyetini temsil eden kadrolarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

"KAYITLI OLANLARIN SAYISI 7 MİLYON 956 BİN 922"

Vatansever İçişleri Bakanlığı bürokratları gerçekleri benimle paylaşmaya devam ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son bilgi notundaki bilgileri paylaşıyorum, doğru olduğunu sen biliyorsun, bakan yardımcıların biliyor ya sen açıklama yaptıktan iki gün sonra geldi bu (bilgi). Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı söylediğiniz gibi 3 milyon 700 bin küsur değil, 4 milyon 778 bin 19. Uluslararası koruma altındaki sayı 572 bin 468, ikamet izin belgesi 2 milyon 646 bin 441, böylece kayıtlı olanların sayısı 7 milyon 956 bin 922. Değil mi Süleyman? Hadi bak bakayım bugünkü kayıtlar nasılmış? Vatansever bürokratlar '7,5-8 milyon arasında Suriyeli olduğunu tahmin ediyoruz' diyorlar.

"MERSİN'DE PKK BASKINI İLE İLGİLİ VERDİĞİN BİLGİLER DE YANLIŞ…ÜCRET VEREREK 500'E YAKIN SURİYELİ GEÇİYOR MU GEÇMİYOR MU SÜLEYMAN?"

Kızıltepe-Ceylanpınar arasından 4 bin 500 dolarla 2 bin 500 dolar arasında bir ücret vererek 500'e yakın Suriyeli geçiyor mu geçmiyor mu Süleyman? Siyasiler aracılığıyla para karşılığı vatandaşlık verilmeye devam ediliyor mu ediyor mu? İsimleri daha açıklamıyorum, hangi siyasilerin para aldığını vatandaşlık satmanın karşılığında. Mersin'de PKK baskını ile ilgili verdiğin bilgiler de yanlış. Lazkiye'den gemiyle gelmişler öyle uçarak falan değil. Sonra gemiden uçmuşlar. Kızıltepe ile Ceylanpınar arasında 20 Ekim 2022'de saat 14.00'te 25 Suriyeli yakalandı mı? Sınırın öbür tarafından senin çok sevdiğin ÖSO'cular bu geçişleri organize ediyor mu?"

Özdağ; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığını finansmanında kullandılar" açıklamasının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanının Zafer Partisi'nin açıklamalarını adım adım izlemesini takdirler karşılıyorum. Bir süre önce yerli ve milli escobar afişiyle Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçlamıştık, ziyadesiyle bir farkındalık ortaya çıktı. Biz bir Amerikalı sanatçının başını kullanmıştık, Bruce Willis. Fakat nedense bazı sayın savcılar bunlar cumhuriyet savcıları bir bildikleri vardır, kastettiğimiz kişinin Süleyman Soylu olduğunu söylediler. Ne biliyorlar acaba Süleyman Soylu olduğunu söylüyorlar. Biz de soruyoruz savcılara biz Bruce Willis'i kastetmiştik siz ne oldu da Süleyman Soylu'yu kastediyorsunuz? Sayın Savcılar, gül gibi bir bakan var ortada onunla ilgili escobar olduğu iddiasında bulunuyorlar, böyle bir kabulleri var galiba. Kemal beye de bizi takipte kalmasını öneririm ver arzu ederse kendisine bizim asmış olduğumuz pankartın bir örneğini yolların, CHP Genel Merkezi'ne assınlar."

"DAHA FAZLA ŞEY BİLİYORUZ AMA KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASI TEKNİK OLARAK GEREKLİ OLMAYAN ŞEYLER"

Özdağ, "Mersin'de yaşanan terör saldırısına ilişkin elinizde daha fazla bilgi var mı" sorusuna; "Ne yapacaksınız daha detaylısını? Hadiseleri yaşadık, hep birlikte gördük. Var tabii daha fazla şey biliyoruz ama kamuoyuyla paylaşılması teknik olarak gerekli olmayan şeyler" yanıtını verdi.