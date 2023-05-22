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Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kararını yarın açıklayacak

Özdağ, partisinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin kararını yarın açıklayacak

Güncel Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Güncel Haberler

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