Özdağ ile görüşen Kurtulmuş: 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü gündemde

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kurtulmuş, "1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak, oradaki konutların yapımı meselesi hükumetin gündemindedir. Bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geriye dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kurtulmuş ve Özdağ, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi. Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜKLENEBİLECEĞİ BİR SINIR VAR'

Özdağ ise Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve çözüm önerilerini konuştuklarını aktararak, "Tabii aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. İfade edildiği gibi onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada 'gerekirse zorla' şeklinde ifade edebilecek, devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. ve Numan Bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak. ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak" dedi.