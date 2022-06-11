Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak - Haberler

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini belirterek "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde gençlik söyleşisine katıldı. Özdağ konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı dört temel sorunu, devlet krizi, milli birlik krizi, ekonomik kriz ve sığınmacı krizi olarak sıraladı, hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumu bölerek, ayrıştırarak ve düşmanlaştırarak yönetmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana en büyük tahribatı devlette ve İslam dininde yaptığını öne süren Özdağ, "Dünya tarihinde ilk kez deist yetiştiren imam hatiplerimiz oldu. Araştırmalara göre yüzde 16 civarında deist ve ateist var şimdi toplumumuzda" dedi.

2023 seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Zafer Partisi'ne Türk halkı destek verirse, biz projeyi bozacağız ve tarihin çöplüğüne atacağız. Hepsi geri dönecek" diye konuştu.