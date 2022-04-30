Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret - Haberler

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Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Özçelik-İş Sendikasından THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'a ziyaret

Özçelik-İş Sendikası genel başkan yardımcıları Recep Akyel ve Ferhan Öner, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

Özçelik-İş Sendikası genel başkan yardımcıları Recep Akyel ve Ferhan Öner, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret etti.

Sendikanın Karabük Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette sendika ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette, Özçelik-İş Sendikası İstanbul Avrupa Havacılık Şube Başkanı Hakan Kamaş ve Özçelik-İş Sendikası İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanı Okan Ödemiş de yer aldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Türk Hava Yolları, Ahmet Bolat, Sendika, İcra, Güncel, Haberler

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