Özçelik-İş Sendikası'nın 10. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı'nın 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan genel kurulda konuşan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, seçim sürecinin sendikaya, iş yerlerine ve tüm emekçilere hayırlı olmasını diledi.

İnsanlık olarak zor dönemlerden geçildiğine dikkati çeken Değirmenci, "İnsani hasletlerin bir bir yok olup gittiği böylesi bir dünyada zaman, milletçe silkelenip kendimize gelme zamanıdır. Hiç olmadığı kadar vatanımıza sahip çıkma, milletimizle kucaklaşma, mazluma yoldaş olma zamanıdır. Dünya yangın yeri iken, ayrışmamız, bölünmemiz, kutuplaşmamız, ideolojik saplantıların peşine takılıp birbirimize düşmemiz mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin yükselişinin önündeki fitneye asla geçit verilememesi gerektiğini vurgulayan Değirmenci, "Ülkemizin zenginleşmesi için daha çok çalışmalıyız. Yolsuzluğa, hırsızlığa geçit vermeden, toplumsal barışı bir an evvel sağlamalıyız. Ülkemizin içine çekilmek istendiği kutuplaşma tuzağına asla düşmemeliyiz. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için emekçiler olarak elimizi taşın altına koymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de emeğin başkentinde olduklarını belirterek, Karabük'ün, Özçelik-İş Sendikası'nın kurulduğu, hayat bulduğu yer olduğunu belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, sendikanın Karabük için önemli olduğuna dikkati çekerek, çalışan her kesimin sendikalı olması taraftarı olduklarını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, emek alın teri ve üretimle mümkün olacağını dile getirdi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Divan başkanlığını Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un yaptığı genel kurulda tek listeyle seçimlere giren Yılmaz başkanlığa getirildi.

Genel kurula, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Dursunali Yaşacan, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile delegeler ve işçiler katıldı.