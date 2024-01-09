Özçelik-İş Sendikası, MESS ile mücadeleye kararlı

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak ücret artışlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yazılı açıklamasında, 26 Eylül 2023'te başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını anımsatarak, sonraki süreçteki arabulucu aşamasında ve yapılan görüşmelerde de uzlaşılamadığını belirtti.

MESS ile yaptıkları ilk görüşmenin üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçtiğine dikkati çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaptığımız her toplantıda çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaşadığı sıkıntıları, MESS yetkililerine defalarca anlatmamıza rağmen şu ana kadar bir sonuç alamadık. Biz, bu süreç masada ve huzur içerisinde bitsin derken, birileri bizleri sokaklara, meydanlara inmeye zorluyor. Metal emekçisinin alın terinin son damlasına kadar karşılığını almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse meydanlara da ineceğiz. Üretimden gelen gücümüzü göstermek adına başlattığımız eylemlerimizi artırmaya başladık. Adana'daki TEMSA iş yerinde yüzlerce üyemiz ve teşkilat mensuplarımızla mücadele meşalemizin fitilini ateşledik. Bunu, ülke genelindeki fabrikalara yaymaktan da çekinmeyiz."

Değirmenci, MESS'in sunduğu zam teklifini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "MESS'in adeta milim milim artırdığı ücret tekliflerine karşı, katmer katmer sinirlerimiz bozuluyor. Bu teklifler tahammül sınırlarımızı zorluyor. Üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak ücret artışlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.