Özçelik-İş Sendikası ile Rolmak Döküm arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi ile Rolmak Döküm arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, sözleşmenin Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile Rolmak Döküm Genel Müdürü Cenk Gedikoğlu arasında imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Günlerdir süren görüşmelerinin ardından bugün bağıtlanan toplu iş sözleşmesinde çalışanların yıllık kazançlarının aylık ortalaması baz alındığında yüzde 65 oranında zam sağlandı. Yakacak yardımı, bayram ikramiyesi, okul yardımı ve her 3 ayda bir ikramiye hakkı da böylelikle kazanılmış oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, yetkili oldukları iş yerlerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ve diğer çalışmalarda Karabük şubesine destek veren Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile genel merkez yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Gedikoğlu'na toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uzlaşmacı tutumlarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce göreve geldiğimizde sendikamızın Karabük ve bölgesinde yaklaşık 3 bin 800 üyesi vardı. Şube yönetimimizle yoğun bir örgütlenme çalışması başlattık ve kısa bir süre içinde şubemizin üye sayısını 6 binlere çıkarmayı başardık. Karabük ve bölgede bulunan metal iş kolundaki işçi kardeşlerimizin gelir düzeylerini artırmak, refah paylarına katkı yapmak bizlere düşen bir görev olduğunun bilinciyle görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz."