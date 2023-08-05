Özcan Deniz, Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı

Bodrum Yalıkavak Günay sahnesine çıkan Özcan Deniz, sahnede Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı.

Birbirinden hareketli parçaları ile 3 saat sahnede kalan Özcan Deniz, misafirlerini zaman zaman coşturdu, zaman zaman da romantik parçaları ile hüzünlendirdi. Gecenin ağır konuğu arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay oldu. Gencebay'a dostları tarafından doğum günün sürprizi yapıldı. Özcan Deniz, sanatçı büyüğü hakkındaki övgü dolu sözlerinin ardından, kendisinin de 'Orhan Gencebay Bir Ömür' albümünde okuduğu 'Vazgeç Gönlüm' ve 'Bir Teselli Ver' parçalarını okuyarak Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Öte yandan Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte üfledi.

Sanatçıyı dinlemeye gelen konukların neredeyse yüzde yetmişinin bayan seyirci olması ise dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA