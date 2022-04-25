Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu (2) - Haberler

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Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu (2)

AFGAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDIKonya'da, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cansız bedeni bulunan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'yı (39) öldüren, Afganistanlı Noor Muhammed Subhanool (42) Çumra ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı.

AFGAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Konya'da, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cansız bedeni bulunan  Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'yı (39) öldüren, Afganistanlı Noor Muhammed Subhanool (42)  Çumra ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Subhanool'un, ilk ifadesinde, Djuraboeva'yı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.  


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Özbekistan, Cinayet, Çumra, Afgan, Güncel, Haberler

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