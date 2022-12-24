Özbekistan ve Suudi Arabistan Şirketleri, Kurulacak Rüzgar Santrali İçin Satın Alma Anlaşması İmzaladı

TAŞKENT, 24 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Enerji Bakanlığı Cuma günü, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi şirketi ile Suudi Arabistanlı ACWA Enerji şirketinin, Özbekistan'ın güneybatısında kurulacak bir rüzgar enerjisi santrali hakkında enerji satın alma anlaşması imzaladıklarını söyledi.

TAŞKENT, 24 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan Enerji Bakanlığı Cuma günü, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi şirketi ile Suudi Arabistanlı ACWA Enerji şirketinin, Özbekistan'ın güneybatısında kurulacak bir rüzgar enerjisi santrali hakkında enerji satın alma anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Bakanlık, Karakalpakistan bölgesinde kurulacak santralin 1500 megavat kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

ACWA Enerji tarafından kurulacak ve işletilecek olan santral 2026 yılında devreye alınacak. Özbekistan Enerji Bakanlığı, santralin yılda 5,2 milyar kilovat-saat elektrik üretmesinin beklendiğini söyledi.

Santral, rüzgar türbinlerinden gelen kesintili enerji üretimini düzenlemek için bir Batarya Enerji Depolama Sistemi'ne sahip olacak.

Bakanlık açıklamasına göre, ACWA Enerji aynı zamanda, rüzgardan elde edilecek enerjiyi ülkenin kuzeybatısından iç kesimlerine taşıyacak 800 km'den daha uzun bir havai iletim hattını da inşa edecek.