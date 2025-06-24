Özbekistan ve Moğolistan Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Özbekistan ve Moğolistan Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Moğolistan'da Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya gelerek iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmeye yönelik belgeleri imzaladı. Liderler, ticaretin artırılması ve çeşitli alanlarda işbirliği konularında önemli adımlar attı.

Özbekistan ile Moğolistan arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin belge imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev resmi ziyaret ile gittiği Moğolistan'da Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile bir araya geldi.

Mirziyoyev görüşmede, ziyaretin Özbek-Moğol ilişkilerinin çok yönlü gelişiminde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

Görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edilerek, bu amaçla tercihli ticaret ve yatırımların karşılıklı korunması anlaşmalarının kabulünün hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Liderler, iki ülke arasında varılan anlaşmaların zamanında hayata geçirilmesi için bir yol haritasının belirlenmesini kararlaştırdı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Khurelsukh Ukhnaa, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

İki ülke arasında ayrıca tarım-hayvancılık, sanayi-madencilik, çevre, sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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