Özbekistan ve Kazakistan Liderleri İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Güçlendirdi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan- Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkesine gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i törenle karşıladı.

Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen baş başa görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Tokayev, Özbekistan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Mirziyoyev, iki ülke arasında 2024 yılında kurulan Devletlerarası Yüksek Konsey formatının önemini ve etkinliğini kanıtladığını belirterek, konseyin ikili işbirliğinin genişletilmesindeki önemli rolüne dikkati çekti.

Mirziyoyev, "İlişkilerimiz bugün en üst düzeye, stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine ulaştı. Bu ilişkiler, ülkelerimizin kardeş halkları arasında kalıcı güven, iyi komşuluk ve samimi dostluk üzerine kuruludur. Geçen yıl kurduğumuz Devletlerarası Yüksek Konsey, önemini ve etkinliğini kanıtlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, mevcut zorlu ortamda, iki ülke ve tüm bölge üzerindeki ekonomik durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için yakın ve aktif işbirliğinin önemli olduğunu anlattı.

Tokayev'den "çok yönlü işbirliği daha da geliştirilmeli" vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ziyaretinin temel amacının iki ülke halkları arasındaki dostluğu güçlendirmek, iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için Özbekistan kardeş ve akraba bir devlet, iyi bir komşu ve güvenilir bir ortaktır. Halklarımız arasındaki dostluğun derin tarihi kökleri var ve manevi değerlerimiz büyük ölçüde benzer. Kazak-Özbek işbirliği, stratejik ortaklık ve ittifak ruhuyla istikrarlı bir şekilde gelişiyor."

Mevcut zorlu uluslararası ortamda çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tokayev, bu görüşmelerde siyasi ve ekonomik bağların derinleştirilmesi için daha fazla alanın belirlendiğini bildirdi.

Tokayev ayrıca Özbek tarafını ülkesindeki Trans-Hazar ulaşım koridorunu birlikte geliştirmek ve lojistik projeleri uygulamak için Aktau ve Kurık limanlarında ortaklıklar kurmaya davet etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kalındı

Toplantıda, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yıl başından bu yana 4 milyar dolara ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, bu rakamın 2030 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

İkili ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin meselelerin detaylı olarak ele alındığı toplantının ardından taraflar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin bir dizi anlaşma imzalandı.

Mirziyoyev ve Tokayev, Özbekistan-Kazakistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı sonucuna ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Ayrıca iki ülke arasında, ikili çalışma gruplarının kurulması, sınır aşan su kaynaklarının ortak yönetimi ve kullanımı ile gümrük, sanayi, sağlık, askeri eğitim, turizm, madencilik, petrol-gaz ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalara da imza atıldı.

Toplantının sonunda Mirziyoyev, iki kardeş ülke arasındaki dostluk, yakın komşuluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı büyük katkılarından dolayı Tokayev'e, ülkesinin en yüksek ödüllerinden olan Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında ortak projelerin başlatılmasına ilişkin etkinliğe katıldı.