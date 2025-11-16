Özbekistan ve Kazakistan, İkili Ticaret Hacmini 2030'da 10 Milyar Dolaara Çıkarmak Üzerine Anlaştı

TAŞKENT, 16 Kasım (Xinhua) -- Özbekistan ve Kazakistan, ikili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 10 milyar ABD dolarına çıkarma konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, bu hedefe yönelik mutabakatın cumartesi günü Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında gerçekleşen görüşmede sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İki ülkenin yıl başından bu yana ticaret hacmi yüzde 15 artışla 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu hacmi 2030 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarmak için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

Basın servisi, her iki tarafın da bölgesel işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiğini belirterek, "Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde öne çıkan gelişme, Orta Asya Uluslararası Endüstriyel İşbirliği Merkezi'nin açılışı oldu. Bu kritik öneme sahip proje, ülkelerimiz arasındaki işbirliği bağlarını derinleştirmeyi ve modern katma değerli zincirler oluşturmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.