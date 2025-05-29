Özbekistan ve İtalya Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Özbekistan ve İtalya Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmek için ortak bir bildiri imzaladı. İki lider, çeşitli sektörlerde işbirliğini güçlendirmeye yönelik projeleri ve eğitim alanındaki ilişkileri geliştirmek için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, ülkenin tarihi Semerkant şehrinde temaslarını sürdüren İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Semerkant Kongre Merkezi'nde görüşen Mirziyoyev ve Meloni, Haziran 2023'te Roma'da düzenlenen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmaların istikrarlı olarak hayata geçirilmesi ve aktif siyasi diyaloğun sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nisan ayında Semerkant'ta yapılan Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde varılan anlaşmalar kapsamında AB kuruluşlarıyla yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalan liderler, ayrıca "Orta Asya-İtalya Zirvesi"nin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Mirziyoyev ve Meloni, iki ülke arasında yenilikçi projeler, değerli mineraller ve tarımsal ham maddelerin işlenmesi, otomotiv endüstrisinde yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi, elektronik, enerji, gıda, ilaç, inşaat endüstrisi, tekstil, deri, mobilya ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgularken, ayrıca kapsamlı bir "yol haritası" temelinde tarımda bilimsel ve teknolojik işbirliğinin arttırılması, üzüm, zeytin ve safran yetiştiriciliğinde iş birliğinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

Liderler, iki ülke arasında yeni projeleri teşvik etmek amacıyla hükümetler arası çalışma grubunun yeniden faaliyetlerine başlanması ve en kısa zamanda ortak iş forumunun yapılması konularında anlaşırken, ayrıca Özbekistan ve İtalya'nın bölgeleri arasındaki işbirliklerinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Eğitim, insan kaynakları ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı olarak kültür günlerinin düzenlenmesi konusunda mutabık kalan Mirziyoyev ve Meloni, iki ülke arasında varılan mutabakatların hayata geçirilmesine ilişkin kapsamlı yol haritasının hazırlanmasını kararlaştırdı.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev ve Meloni, Özbekistan ile İtalya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzalarken, iki ülke arasında ayrıca yatırımların teşviki ve korunması, stratejik ham maddelerin işlenmesi, eğitim, insan kaynakları, çevre, tarım ve kültürel varlıkların korunması alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesine ilişkin belgeler imzalandı.

Görüşmenin ardından Semerkant'taki bir caddeye Roma şehrinin isminin verilmesi ile ilgili törene katılan Mirziyoyev ve Meloni, ayrıca Semerkant Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Özbekistan ve İtalya: Medeniyetler Diyaloğu" sergisini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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