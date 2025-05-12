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Özbekistan ve İran İkili Ticaret Hacmini 2 Milyar Dolar Hedefliyor

Özbekistan ve İran İkili Ticaret Hacmini 2 Milyar Dolar Hedefliyor
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Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İran'da yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması konusunu ele aldı. İran ile işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Özbekistan ve İran, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik konuları görüştü.

Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulla Aripov, Tahran'daki temasları sırasında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, söz konusu toplantının iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni alanlarını belirlemek için iyi bir fırsat olduğu aktarıldı. Taraflar, 500 milyon doları aşan mevcut ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması ile ilgili konuları ele aldı.

Özbek tarafının, İranlı iş insanlarını ülkenin Harezm ve Semerkand illerinde faaliyet gösteren serbest sanayi bölgelerinde iş yapmaya davet ettiği görüşmenin ardından, Özbekistan ile İran arasında 2025-2027 yılları için kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yol haritası, Tercihli Ticaret Anlaşması ürün listesinin genişletilmesine dair belge ve bitki koruma ile karantina alanlarında işbirliği yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Aripov'un ülkedeki temasları kapsamında, çok sayıda Özbek ve İranlı iş insanının katılımıyla Özbekistan-İran İş Forumu da düzenlendi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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