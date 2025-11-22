Özbekistan ve Çin Arasında Stratejik İşbirliği İlişkileri Gelişiyor

TAŞKENT, 22 Kasım (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Mirziyoyev, cuma günkü görüşmede ülkesinin üst düzey temasların sürdürülmesi, karşılıklı stratejik güvenin güçlendirilmesi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasının ilerletilmesi ve yatırım, yüksek teknoloji, bağlantı imkanları, tarım, yeşil enerji, yoksulluğun azaltılması, halklar arası etkileşimler ve yerel yönetimler düzeyinde işbirliği gibi alanlarda Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı biçimde bağlı olduklarını vurgulayan Mirziyoyev, Çin ile uzun süredir devam eden dostluğu geliştirmeye, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkla kararlılıkla mücadele etmeye, birbirlerinin güvenilir dost ve ortakları olmaya ve karşılıklı saygı, anlayış ve desteği sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatif ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin günümüz açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mirziyoyev, bu inisiyatiflerin uygulanması için Çin'le işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, Çin'in dünya barışı ve kalkınmasının teşvikindeki giderek artan lider rolünü yüksek takdirle karşıladığını da dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang Yi, Özbekistan'ın ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediklerini, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in reform ve kalkınma adımlarına güçlü destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Wang, iki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirme sürecini hızlandırması, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatını ilerletmesi, daha fazla alanda somut işbirliği sonuçları oluşturması, işbirliği için yeni büyüme noktaları geliştirmesi ve en kısa sürede 20 milyar ABD doları ticaret hacmine ulaşarak daha iddialı hedeflere yönelmesi gerektiğini belirtti.

Wang, iki ülkenin karşılıklı olarak kültür merkezlerinin kurulmasını hızlandırması, yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi ve daha fazla kardeş il, bölge ve şehir eşleşmesi oluşturması gerektiğini de söyledi.

Özbekistan'ın yoksulluğun azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Wang, Mirziyoyev'in 2030 yılına kadar mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine zamanında ulaşılacağına inandığını ifade etti. Wang, Çin'in bu alandaki deneyimlerini Özbekistan ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Wang aynı gün Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile İkinci Çin-Özbekistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısını gerçekleştirdi.