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Özbekistan ve Azerbaycan Arasında Ticari İlişkilerde Yüzde 20 Artış

Özbekistan ve Azerbaycan Arasında Ticari İlişkilerde Yüzde 20 Artış
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Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki ticarette ciro, yılın başından bu yana yüzde 20 arttı. İki ülkenin liderleri, ikili ilişkileri geliştirme yollarını ve ekonomik işbirliklerini görüştü.

TAŞKENT, 28 Nisan (Xinhua) -- Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki ticarette kaydedilen ciro yılın başından bu yana yüzde 20 artış sergiledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde dostluk, stratejik ortaklık ve müttefikliğe dayalı ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

İki lider, Ekonomik İşbirliği Yılı çerçevesinde devam eden verimli işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada otomotiv imalatı, tekstil, elektrik mühendisliği, enerji ve tarımdan turizm gibi sektörlere kadar çeşitli alanlarda aktif projelerin devam ettiği ifade edildi.

Bölgesel gündem hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, yaklaşan çok taraflı etkinliklere ilişkin programı da gözden geçirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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