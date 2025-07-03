Özbekistan ve Afganistan, Trans-Afgan Demir Yolu Projesini Görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Trans-Afgan demir yolu projesinin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasını görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Afganistan Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Birader ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ve Birader, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasını ele aldı.

Ayrıca Mirziyoyev ve Birader, iki ülke için stratejik açıdan önemli bir bölgesel proje olan Trans-Afgan demir yolu yapımı projesinin hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Şubat 2021'de Özbekistan, Afganistan ve Pakistan arasında Orta Asya ülkelerinin Hint Okyanusu limanlarına erişimini sağlayacak olan Tirmiz - Mezar-i Şerif - Kabil - Peşaver demir yolu inşaatına ilişkin bir anlaşma imzalanmış ve taraflar Trans-Afgan demir yolu inşasına bu yıl başlanacağını açıklamıştı.