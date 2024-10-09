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Özbekistan ve Afganistan İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığı

Özbekistan ve Afganistan İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığı
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Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Afganistan'ın yeni büyükelçisi Abdül Gafar Tiravi ile görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Taraflar, ortak projeler ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özbekistan ile Afganistan'ın işbirliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bahtiyar Saidov'un, Afganistan Geçici Hükümetinin Özbekistan'a yeni büyükelçi olarak atadığı Abdül Gafar Tiravi'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan tarafların, Özbekistan ile Afganistan arasındaki işbirliğini daha da arttırmayı hedeflediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Taraflar, Özbekistan ile Afganistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi, henüz kullanılmayan işbirliği potansiyelinin hayata geçirilmesi ve iki ülke halkları menfaatlerine hizmet eden yeni projelerin geliştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Tiravi'nin, Özbekistan'ın ülkesine sürekli olarak sağlamakta olduğu yardımlardan dolayı Özbek tarafına teşekkürlerini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Saidov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki ortak tarih ve refah çıkarları, işbirliğimizin her alanda gelişmesi için itici güç görevi görmektedir. Bugünkü toplantımızda ikili, bölgesel ve küresel gündemin güncel konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Afgan tarafı, ağustos ayında Tiravi'nin Özbekistan'a yeni Büyükelçi olarak atandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Afganistan Özbekistan Diplomasi Politika Güvenlik Güncel Dünya

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