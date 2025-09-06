Özbekistan ve ABD Arasındaki Stratejik Ortaklık Güçlendirildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da genişletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, ABD Devlet Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Özbekistan-ABD stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili konular detaylı ele alındı.

Trump, Özbekistan'da son yıllarda ekonominin modernizasyonu ve halkın refah düzeyinin arttırılmasına yönelik reformları takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini kaydetti.

Mirziyoyev ise ABD yönetiminin iç ve dış politikadaki başarılarından dolayı Trump'ı kutladı, Amerikan tarafının uluslararası ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümüne, küresel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik katkı ve çabalarının önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da genişletilmesinin ele alındığı telefon görüşmesinde öncelikli sektörlerde işbirliği projelerinin teşvik edilmesi ve ticaret anlaşmalarının hacminin daha da artırılması konuları gözden geçirildi.

Liderler, ayrıca Orta Asya ülkeleri ile ABD arasında "C5+1" formatında bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi de dahil uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na ilk kez katılacağına değinilen telefon görüşmesinde Trump, takıma bu turnuvada başarılar diledi.

Telefon görüşmesinde liderler, yapıcı işbirliği için proje ve programları teşvik etmek amacıyla üst düzey diyalogların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Mirziyoyev, Donald Trump'ı uygun zamanda Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

