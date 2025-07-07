Özbekistan Uyruklu Kadın Cinayetinde Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi

Özbekistan Uyruklu Kadın Cinayetinde Gözaltı Sayısı 5'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunan Muattar Alıeva'nın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında yakınları arasında arbede yaşandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yüzünü kıyafetleriyle kapatmaya çalışan yakınlarıyla jandarma arasında kısa süreli arbede çıktı.

Olay, 5 Temmuz saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muattar Alıeva, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, ekipler işletme sahibi Reşit Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturmaya derinleştiren jandarma K.K., E.K., A.Ç. ve A.D'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

YAKINLARI ŞÜPHELİLERİN YÜZÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, adliyeye gelen yakınları şüphelilerin yüzünü kıyafetleriyle kapatmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ise şüphelilerin yakınlarına müdahale edip, bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan görüşmesi öncesi şehit askerlerle ilgili dikkat çeken mesaj
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ünlü menajer Ayşe Barım için karar verildi
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Emniyeti'nde yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kötü haber! Durumu kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.